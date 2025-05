L’inclusione e i diritti dei disabili Un appello alle amministrazioni

L'inclusione e i diritti delle persone con disabilità sono fondamentali per una società equa e solidale. Un appello alle amministrazioni della Valdelsa, promosso da Alessandra Ticci di Poggibonsi, invita a tradurre questi principi nella pratica quotidiana, affinché siano effettivamente rispettati e vissuti. È tempo di fare passi concreti verso un ambiente più accessibile e inclusivo per tutti.

Appello alle amministrazioni della Valdelsa per l’inclusione e per i diritti delle persone con disabilità. "Affinché questi concetti si sposino con la loro definizione". Lo spiega Alessandra Ticci, imprenditrice di Poggibonsi, che decide di farsi portavoce dell’iniziativa. In che modo? Inviando a La Nazione una sua analisi a proposito del quadro attuale dal suo punto di osservazione, che è anche quello di una persona affetta da ipoacusia bilaterale neurosensoriale. "Non sempre i soggetti sono tutelati – afferma Alessandra Ticci – e mi riferisco a quando ci sono barriere architettoniche, marciapiedi dissestati, a quando sei ipovedente e le scritte in braille sulle indicazioni, o sui citofoni degli uffici, o sulle comunicazioni, non esistono". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’inclusione e i diritti dei disabili. Un appello alle amministrazioni

