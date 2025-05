L' inchiesta sul crollo della nuova sede del consorzio universitario nel vivo | sequestrati gli atti

Un crollo improvviso alla nuova sede del consorzio universitario di Palermo ha sollevato dubbi sulla sicurezza dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale di via Atenea. L’inchiesta, ancora in corso, ha sequestrato gli atti e identificato i progettisti e tecnici coinvolti, mentre le condizioni meteorologiche avverse hanno contribuito alla tragedia.

Sequestro di atti all'università di Palermo e identificazione formale di progettisti e tecnici che hanno avuto un ruolo nei lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale di via Atenea per destinarlo a sede del consorzio universitario. Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via.

Crollo nella futura sede universitaria di via Atenea, la Procura apre un'inchiesta: acquisita anche una foto

Un'indagine è stata avviata dalla procura dopo il crollo della futura sede universitaria di via Atenea ad Agrigento.

