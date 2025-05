L’impegno dei volontari Un futuro più sereno per chi è più fragile

L'impegno dei volontari crea un futuro più sereno per chi è più fragile. A Viareggio, Simone, 16 anni, studente del "Guglielmo Marconi", sogna di diventare deejay, ma segue il consiglio dei genitori impegnandosi seriamente nel piano B. La sua determinazione, unita all'aiuto dei volontari, mostra come il sostegno possa aprire nuove strade e speranze.

VIAREGGIO Simone ha 16 anni frequenta l’istituto statale di istruzione superiore "Guglielmo Marconi", ha scelto il settore alberghiero e ha idee molto chiare sul suo futuro: il sogno sarebbe fare il deejay, ma ha accolto il consiglio dei genitori, Giovanni e Antonella, impegnandosi per il piano B e fare il cameriere di sala. Simone oltre alla musica ha anche un’altra passione, lo sport, e fa nuoto con successo, anzi con grandi risultati agonistici, e va in bicicletta. A Simone piace stare in mezzo alla gente e ama il rapporto che instaura con le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’impegno dei volontari. Un futuro più sereno per chi è più fragile

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Milan, dubbi e malumore dopo la sconfitta in Coppa Italia: il futuro è sempre più incerto

Il Milan si trova in un momento di crisi dopo la sconfitta in Coppa Italia, alimentando dubbi e malumore tra tifosi e addetti ai lavori.

Paola Caruso choc sul futuro marito Gianmarco: ”Non mi sposo più, la nostra relazione era a quattro”

Paola Caruso sorprende tutti rivelando che non si sposerà più con Gianmarco, dopo aver annunciato le nozze in TV.

Conte Juventus (Tuttosport), rumors sempre più insistenti: c’è una novità importante sul futuro dell’allenatore

Il futuro di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, è avvolto da crescenti rumors secondo Tuttosport.

Insieme per la solidarietà: tanti progetti un unico grande impegno.

Video Insieme per la solidarietà: tanti progetti un unico grande impegno. Video Insieme per la solidarietà: tanti progetti un unico grande impegno.

Su questo argomento da altre fonti

L’impegno dei volontari. Un futuro più sereno per chi è più fragile; C'è un progetto che può aiutare i minori stranieri soli in Italia; Zurich Italia lancia 'Ti assicuro la ricerca': Un impegno concreto per il futuro delle nuove generazioni; La consulta giovanile di Porto Ceresio in azione per l’ambiente: raccolti mozziconi, bottiglie e plastica in una giornata di pulizia e sensibilizzazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti