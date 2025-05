Liliana Resinovich Visintin irreperibile | ecco l' ultimo post

Liliana Resinovich Visintin è sparita da venerdì 23 maggio, dopo essere stata accusata di omicidio per soffocamento da parte della Procura nei confronti del marito, Sebastiano Visintin. Da allora, l'uomo è irreperibile, nonostante abbia continuato a pubblicare sui social foto con la ex moglie, alimentando il mistero e le tensioni attorno alla tragica vicenda.

