Liliana Resinovich La Svolta | Il Marito L'Ha Soffocata!

Nuovi inquietanti sviluppi nel caso Resinovich a Trieste: la Procura accusa il marito, Sebastiano Visintin, di aver soffocato Liliana. Dopo quasi quattro anni dalla scomparsa della donna, l'indagine è stata sospesa in attesa dell’incidente probatorio, sollevando nuove ombre su questa tragica vicenda e sulle responsabilità del marito nell’oscuro finale di Liliana.

Nuovi inquietanti sviluppi nel caso Resinovich: la Procura di Trieste accusa il marito Sebastiano Visintin di aver ucciso Liliana. Indagine sospesa in attesa dell’incidente probatorio. Nuove Ombre sul Caso Resinovich: Accuse Gravi per il Marito della Vittima. A quasi quattro anni dalla tragica scomparsa di Liliana Resinovich, il caso che ha scosso Trieste e l’opinione pubblica italiana continua a far discutere. Secondo gli ultimi sviluppi, è la Procura del capoluogo giuliano ad avanzare un’accusa pesantissima: a uccidere Liliana sarebbe stato il marito, Sebastiano Visintin. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Liliana Resinovich, La Svolta: Il Marito L’Ha Soffocata!

