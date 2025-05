Liliana Resinovich la difesa del marito Sebastiano Visintin | Fondamentale l’autopsia

La difesa di Sebastiano Visintin, coinvolto nella tragica vicenda di Liliana Resinovich, sottolinea l'importanza dell'autopsia per chiarire le cause della morte. Gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua presenteranno le loro richieste nell’ambito dell’incidente probatorio, focalizzandosi sull’accertamento medico-legale, fondamentale per fare luce sul caso e tutelare le eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – La difesa di Sebastiano Visintin, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, depositeranno la prossima settimana le proprie richieste, nell'ambito dell'incidente probatorio, in particolare da quanto apprende l'Adnkronos le richieste riguarderanno "l'accertamento medico-legale del collegio peritale, più quello genetico". L'indagato Sebastiano Visintin è accusato dalla Procura di Trieste di aver aggredito la moglie Liliana . L'articolo Liliana Resinovich, la difesa del marito Sebastiano Visintin: “Fondamentale l’autopsia” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liliana Resinovich, la difesa del marito Sebastiano Visintin: “Fondamentale l’autopsia”

Argomenti simili trattati di recente

Liliana Resinovich, la difesa del marito Sebastiano Visintin: “Fondamentale l’autopsia”

La difesa di Sebastiano Visintin, accusato di aver coinvolto Liliana Resinovich, si prepara a depositare le proprie richieste nell'ambito dell'incidente probatorio.

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura”

Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

Liliana Resinovich, la procura: «L'ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell'ex ospedale psichiatrico»

Secondo la Procura di Trieste, Visintin avrebbe aggredito e soffocato Liliana Resinovich nel parco dell’ex ospedale psichiatrico.

Liliana Resinovich il marito della vittima nomina un nuovo consulente per fare chiarezza #shorts

Video Liliana Resinovich il marito della vittima nomina un nuovo consulente per fare chiarezza #shorts Video Liliana Resinovich il marito della vittima nomina un nuovo consulente per fare chiarezza #shorts

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liliana Resinovich, la difesa del marito Sebastiano Visintin: "Fondamentale l'autopsia"

Segnala msn.com: (Adnkronos) - La difesa di Sebastiano Visintin, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, depositeranno la prossima settimana le proprie richieste, nell'ambito dell'incidente probatorio, in particolare d ...

Liliana Resinovich, l'amico Sterpin: «Non è stato il marito a ucciderla, ma lui sa chi sono i killer»

msn.com scrive: All'indomani della rivelazione del Il Piccolo sulle considerazioni della pm sul caso Resinovich, ad essere arrabbiato non è il vedovo della vittima, Sebastiano Visintin, su cui ...

Liliana Resinovich per la Procura è stata “uccisa dal marito Visintin, aggredita in un parco e soffocata”

Come scrive blitzquotidiano.it: Nuove rivelazioni sulla morte di Liliana Resinovich: la Procura ipotizza omicidio e accusa il marito dopo una super-perizia.