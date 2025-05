Liliana Resinovich Claudio Sterpin pensa che il marito della donna non sia l' assassino | Ma sa chi è stato

Claudio Sterpin sostiene che Sebastiano Visintin non sia stato l’assassino di Liliana Resinovich, ma sottolinea che conosce l’identità del vero colpevole. Nonostante la sua convinzione, Sterpin non accusa direttamente, lasciando emergere un mistero che coinvolge altri personaggi e mette in discussione la verità dietro il tragico fatto.

Secondo Claudio Sterpin, Sebastiano Visintin non ha commesso materialmente l'omicidio di Liliana Resinovich. Però - aggiunge Sterpin - l'uomo saprebbe chi è stato 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich, Claudio Sterpin pensa che il marito della donna non sia l'assassino: "Ma sa chi è stato"

Approfondisci con questi articoli

Caso Resinovich, Claudio Sterpin: ‘Visintin non è l’omicida, ma sa chi ha ucciso Liliana’

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, rifiuta di credere che Sebastiano Visintin sia l’omicida, nonostante le sue dichiarazioni emerse durante le indagini.

Liliana Resinovich, l’amico Claudio Sterpin a Open: «Visintin non può aver agito da solo: dica tutto». Ma il marito ora è irreperibile

Liliana Resinovich, il caso che scuote l’opinione pubblica, coinvolge anche il marito Sebastiano, ora irreperibile.

Caso Resinovich, Claudio Sterpin: “Sebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi è stato”

Il caso Resinovich, al centro di intense indagini, vede coinvolti Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin.

Approfondimenti da altre fonti

Caso Resinovich, Claudio Sterpin: “Sebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi è stato”

Si legge su ilfattoquotidiano.it: L'uomo, con cui la donna era intenzionata ad andare a vivere, ritiene che l'omicidio sia stato "un lavoro premeditato e fatto da più persone". Nel bosco, presume, il corpo sarebbe stato attaccato dagl ...

Liliana Resinovich, l'amico Sterpin: «Non è stato il marito a ucciderla, ma lui sa chi sono i killer»

Lo riporta msn.com: All'indomani della rivelazione del Il Piccolo sulle considerazioni della pm sul caso Resinovich, ad essere arrabbiato non è il vedovo della ...

Liliana Resinovich, dopo le accuse al marito parla Sterpin: “Non l’ha uccisa Visintin ma sa chi è stato”

Scrive fanpage.it: Le prime reazioni dopo la notizia trapelata ieri sul caso di Liliana Resinovich, con la pm che accusa il marito di averla aggredita e soffocata ...

Liliana Resinovich, Sterpin non crede più a Visintin killer, Chiara Poggi, il ritorno di Sempio