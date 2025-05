Lidl sindacati | Straordinaria adesione a sciopero

I lavoratori di Lidl Italia, con oltre 23mila dipendenti, hanno manifestato un'adesione record allo sciopero indetto il 24 maggio dai sindacati, protestando contro le esigente dell'azienda. La mobilitazione riflette le tensioni sul fronte delle condizioni di lavoro e delle richieste dei dipendenti, evidenziando una richiesta di ascolto e miglioramenti da parte della multinazionale tedesca.

(Adnkronos) – I lavoratori di Lidl Italia, la multinazionale tedesca dei discount, presente in Italia con oltre 700 punti vendita e più di 23mila dipendenti, hanno aderito in massa a uno sciopero proclamato per oggi 24 maggio dai sindacati in quanto l'azienda "non ha accolto le richieste avanzate da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs .

