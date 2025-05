Lidl sindacati | Straordinaria adesione a sciopero

I lavoratori di Lidl Italia hanno risposto con straordinaria adesione allo sciopero proclamato il 24 maggio dai sindacati, in risposta al mancato accoglimento delle loro richieste. Con oltre 23mila dipendenti distribuiti su oltre 700 punti vendita, questa mobilitazione evidenzia il disappunto del personale nei confronti delle politiche aziendali e delle condizioni di lavoro.

(Adnkronos) ‚Äď I lavoratori di Lidl Italia, la multinazionale tedesca dei discount, presente in Italia con oltre 700 punti vendita e pi√Ļ di 23mila dipendenti, hanno aderito in massa a uno sciopero proclamato per oggi 24 maggio dai sindacati in quanto l'azienda "non ha accolto le richieste avanzate da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

I lavoratori di Lidl Italia, con oltre 23mila dipendenti, hanno manifestato un'adesione record allo sciopero indetto il 24 maggio dai sindacati, protestando contro le esigente dell'azienda.

Oggi, 24 maggio, i lavoratori di Lidl Italia, con oltre 23mila dipendenti, hanno partecipato massicciamente a uno sciopero proclamato dai sindacati.

Sciopero Lidl, i lavoratori incrociano le braccia anche nel Padovano. I sindacati: «Urge un contratto integrativo che preservi dignità e diritti»

PADOVA - Sta ottenendo - secondo quanto comunicato dai sindacati - ampia adesione anche nel Padovano lo sciopero indetto a livello nazionale oggi (24 maggio) da Filcams Cgil, Fisascat Cisl ...