Libia eterna polveriera Roma non perda di vista l’impegno diplomatico

La Libia è ancora una polveriera irrisolta, nonostante le apparenze di stabilità. Roma deve mantenere alta l'attenzione e l'impegno diplomatico, poiché gli scontri, le tensioni e le crisi umanitarie testimoniano che la situazione rimane fragile e instabile, con rischi di escalation che coinvolgono l’intera regione. La stabilità libica resta una priorità strategica per l’Italia.

Boni Se pensate che la crisi in Libia sia risolta dopo l’assedio al palazzo del governo di Tripoli, gli scontri a fuoco con e tra le milizie e il ritrovamento di 58 corpi in un ospedale vi sbagliate. La Libia, dove gli interessi italiani rimangono strategici, è una polveriera che può esplodere da un momento all’altro. Forze indefinite utilizzano i flussi migratori verso l’Italia come un’arma, li frenano e li aprono a piacimento. La situazione è altamente instabile, le milizie hanno eserciti che possono fronteggiare quello (fragile) ufficiale, il Paese è sempre diviso in due con il governo eletto a Tripoli e le forze del generale Haftar a Tobruk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libia eterna polveriera. Roma non perda di vista l’impegno diplomatico

