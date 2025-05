L’evento finale di Acque Tour Festa e premi per 400 studenti

Grande successo per la festa finale di Acque Tour, l’evento dedicato all’educazione ambientale promosso da Acque. Oltre 400 studenti del Basso Valdarno hanno partecipato a questa emozionante manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, confermandosi come un appuntamento importante per sensibilizzare le giovani generazioni sulla tutela delle risorse idriche.

PONTEDERA Grande successo della festa finale di Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, con oltre 400 alunni e studenti. L'iniziativa, giunta alla ventiquattresima edizione, si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di coniugare apprendimento e divertimento. I giovani partecipanti hanno potuto esporre i lavori realizzati durante le oltre 500 ore di attività in classe e nelle visite agli impianti gestiti da Acque. I progetti più originali e significativi sono stati premiati con il riconoscimento "Buona da bere" (materiale scolastico).

