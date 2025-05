Levante For parte a Bari la fiera dedicata alla cultura pop

Levante For, la fiera dedicata alla cultura pop, ha preso il via questa mattina alla Fiera del Levante di Bari, inaugurando la sua terza edizione. Tra fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, l'evento porta appassionati e curiosi alla scoperta delle novità più innovative del settore. La manifestazione si concluderà domani, 25 maggio, offrendo un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della cultura pop.

L'edizione 2025 di Levante For si presenta arricchita nei contenuti e ampliata negli spazi, con la partecipazione di espositori da tutta Europa e perfino dal Giappone, patria dei manga e degli anime.

