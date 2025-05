L’Europa vuole avere i suoi colossi tech | ecco il piano di Bruxelles per accelerare sull’AI ed emanciparsi da Trump

L’Europa mira a diventare protagonista nel settore tech, stanca di rincorrere i giganti americani e cinesi. Con un piano ambizioso, Bruxelles vuole accelerare sull’Intelligenza Artificiale e creare i propri colossi digitali, rafforzando la propria autonomia e competizione, anche in risposta a una relazione sempre più complessa con gli Stati Uniti di Trump.

Dopo anni passati a rincorrere i colossi digitali americani e cinesi, l’Unione europea ha deciso di giocare in attacco. Complice una relazione sempre più turbolenta con gli Stati Uniti di Donald Trump, Bruxelles punta ora a creare i propri campioni tech, in grado di competere in settori come l’intelligenza artificiale. A riportare la notizia è Politico, secondo cui la Commissione europea intende utilizzare i fondi comunitari per acquistare partecipazioni in aziende di AI e tecnologia quantistica, così da contrastare il predominio degli Usa. 🔗 Leggi su Open.online