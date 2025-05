L’estate scende in campo sport protagonista

L'estate si trasforma in un vivace palcoscenico sportivo con la mini Olimpiade di Carpi. Dalla danza all'arrampicata, dalle arti marziali al rugby, 23 discipline coinvolgono giovani e adulti in un entusiasmo condiviso, inaugurando una stagione di sport e divertimento. Un evento che celebra l'energia e la passione, un'occasione di aggregazione e benessere per tutta la comunità.

Una ‘mini Olimpiade’ carpigiana: dal pattinaggio, protagonista ieri della serata di apertura, alla pallacanestro, dalla pallavolo allo yoga, passando per le arti marziali, la ginnastica, il rugby, la danza e arrivando fino all’arrampicata e al frisbee. Sono 23 le discipline sportive protagoniste, per una cinquantina di appuntamenti, dell’edizione 2025 della ‘CarpiEstateSport’ al Parco delle Rimembranze, alla sua settima edizione: fino al 5 luglio, cinque settimane di esibizioni, tornei, sfide, ma anche convegni e cultura sportiva a 360 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’estate scende in campo, sport protagonista

