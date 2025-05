L’estate di ’Mens Sana sport & fun’ Tre mesi di campi solari in movimento

L’estate della Polisportiva Mens Sana 1871 si anima con ‘Mens Sana Sport & Fun’: tre mesi di campi solari ricchi di sport, giochi e divertimento per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, dal 16 giugno al 12 settembre. Un’occasione unica per mantenersi attivi e spensierati, vivendo momenti indimenticabili in compagnia.

Si accende l’estate alla Polisportiva Mens Sana 1871 con ‘Mens Sana Sport & Fun’. Dal 16 giugno fino al 12 settembre, tre mesi da vivere all’insegna dello sport e del divertimento, con un calendario di eventi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. I campi solari della Polisportiva, in collaborazione con il Comune, saranno un’occasione per muovere i primi passi nel mondo dello sport o per continuare a praticare attività fisica durante i mesi estivi. Ogni settimana sarà accompagnata da appuntamenti indimenticabili, insieme allo staff composto da personale qualificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’estate di ’Mens Sana sport & fun’. Tre mesi di campi solari in movimento

