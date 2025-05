L’esondazione del Po ad aprile | Gli argini persi già ricostruiti

Ad aprile, il Po ha provocato un’esondazione che ha messo a dura prova il territorio. Gli argini, già ricostruiti, testimoniano l’impegno nella tutela del territorio. A San Rocco al Porto, durante la Settimana della bonifica, il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana ha discusso della gestione delle isole golenali per preservare questi preziosi territori.

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi) L'agriturismo Isolone ha ospitato ieri, per la Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, l'incontro del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana "La gestione idraulica delle isole golenali per la salvaguardia del territorio ". L'evento è stato pensato con l' Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) e l' Agenzia interregionale fiume Po (Aipo). L'ingegnere di Aipo Marco La Veglia ha ricordato che "l'idraulica è una scienza storica e le sue collaborazioni permettono grandi risultati".

