L' Eredità gaffe mostruosa | Affluente del Po

Durante la puntata dell'Eredità di venerdì 23 maggio su Rai 1, una gaffe mostruosa ha scatenato nuove polemiche. I concorrenti hanno commesso diversi strafalcioni, suscitando critiche sui social. In particolare, due risposte sbagliate sui rifiuti RAEE hanno evidenziato l'ignoranza diffusa, alimentando discussioni sulla preparazione dei partecipanti e sulla qualità del quiz.

Puntata nuova, ennesima polemica. Accade durante L'Eredità in onda venerdì 23 maggio su Rai 1. Qui a non andare giù sono alcuni strafalcioni dei concorrenti. Ed ecco che su X piovono subito critiche. "Le due risposte sbagliate riguardo i rifiuti raee dicono tanto, purtroppo, sull'ignoranza nello smaltire correttamente i rifiuti in Italia. E siamo nel 2025. Come si fa a pensare di buttare uno smartphone, ad esempio, nell'indifferenziata??", commenta un utente del web. E ancora, sempre sul quiz condotto da Marco Liorni: "Però è preoccupante, proprio a livello statistico, che tre concorrenti di un quiz basato sulla cultura generale non conoscano le basi di una pratica quotidiana come la raccolta differenziata", "Ma questi da dove sbucano, che non sanno cos'è un RAEE?", "MA SONO I RIFIUTI ELETTRONICI MANNAGGIA ALLA MISERIA", "Non fanno neanche la raccolta differenziata", "I rifiuti elettronici, all'isola ecologica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it