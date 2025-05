Leprechaun Jennifer Aniston impaurita dal look di Warwick Davis? Credo fosse realmente terrorizzata

Durante l'inaugurazione del parco Universal Epic Universe, Warwick Davis ha ricordato un episodio divertente e insolito: Jennifer Aniston, allora impegnata in un progetto horror, sembrava realmente terrorizzata dal suo aspetto. L’attore di Harry Potter ha condiviso l’aneddoto in un’intervista, rivelando quanto fosse impressionata la futura star di Friends sul set.

La star di Harry Potter ha ricordato l'esperienza sul set dell'horror con la futura attrice di Friends, che secondo lui era davvero spaventata dal suo aspetto. Warwick Davis ha partecipato all'inaugurazione del parco Universal Epic Universe a Orlando, in Florida, e ha rilasciato un'intervista a Entertainment Weekly, in cui ha condiviso alcuni ricordi della sua carriera. L'attore recitò nel 1993 con una giovanissima Jennifer Aniston, ancora sconosciuta, e futura protagonista dall'anno successivo di Friends, la sit-com che l'ha resa famosa nel mondo.

