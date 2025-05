Leone XIV eletto papa | il cardinale statunitense tra mediazione tutela culturale e controversie passate

Il conclave ha eletto il cardinale statunitense Robert Francis Prevost come Leone XIV, il 267° papa della Chiesa cattolica. Nato a Chicago nel 1955, il nuovo pontefice, al quarto scrutinio, affronta un percorso ricco di esperienze, tra mediazione, tutela culturale e controversie passate, succedendo a Papa Francesco e portando con sé un ruolo di grande responsabilità e sfide.

