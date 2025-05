L’enciclica Laudato Sì diventa percorso formativo nasce il Master in Sustainability Management per i nuovi leader del futuro consapevoli etici e sostenibili

A dieci anni dalla pubblicazione di Laudato Sì di Papa Francesco, nasce un percorso formativo ispirato al suo messaggio di sostenibilità ed eticità. Il Master in Sustainability Management, promosso da UniEticPMI, IUL e Auxilium, forma i nuovi leader capaci di tradurre i valori dell’enciclica in azioni concrete per un futuro più sostenibile e responsabile.

A dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, il suo messaggio si traduce in azione concreta e formazione. Il consorzio UniEticPMI, l’Università Telematica degli Studi IUL e la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” annunciano la nascita del Master universitario di I livello in Sustainability Management. Un percorso pensato per formare professionisti consapevoli, responsabili e capaci di guidare il cambiamento verso una società più giusta, equa e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’enciclica “Laudato Sì” diventa percorso formativo, nasce il Master in Sustainability Management per i nuovi leader del futuro consapevoli, etici e sostenibili

