L’Elfo Sangue siciliano video intervista | Un album in cui parlo della mia terra e di me stesso

Scopriamo L’Elfo, rapper siciliano, attraverso la nostra intervista sul suo album "Sangue Siciliano". Un progetto intensamente personale che affronta temi come la salute mentale, consacrando la sua terra e la sua identità. Un viaggio tra musica e introspezione, in cui l’artista condivide la sua storia e le emozioni più profonde.

La nostra video intervista al rapper L’Elfo, in occasione dell’uscita del suo nuovo album Sangue Siciliano, un disco viscerale e necessario il cui tema centrale è la salute mentale. Vi presentiamo la nostra video intervista a L’Elfo, che ha pubblicato il nuovo album Sangue siciliano ( Shut Up Records ), che affonda le radici nella terra, nel vissuto e nell’essenza più profonda dell’artista. Un lavoro in cui il siciliano è la lingua che prevale, scelta per raccontare una verità autentica, un legame profondo con le proprie origini e la propria gente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu