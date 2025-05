Lei è soltanto teso Carmelo viene dimesso dall’ospedale e muore poco dopo | la terribile scoperta

Carmelo Centineo, imprenditore torinese di 51 anni, viene dimesso dall’ospedale dopo aver lamentato un forte dolore al petto, con una diagnosi di ipertensione. Tuttavia, muore improvvisamente poche ore dopo la dimissione. La vicenda solleva interrogativi sulla corretta diagnosi e sulle responsabilità mediche. La Procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause di questa tragica morte.

Si era recato in ospedale lamentando un forte dolore al petto, ma era stato dimesso poco dopo con una diagnosi di ipertensione e una prescrizione di ansiolitici. Ventiquattro ore più tardi, Carmelo Centineo, imprenditore torinese di 51 anni, è stato trovato morto in casa dal figlio. Ora la Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per accertare eventuali negligenze. La tragedia si è consumata sabato 17 maggio. Centineo si era presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale Martini, accompagnato da alcuni amici preoccupati per il suo stato di salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it