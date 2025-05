Legato Albani borse di studio agli universitari

Il Legato Albani, riconoscendo l’importanza dell’istruzione, conferma anche nel 2025 il suo impegno a favore degli studenti meritevoli di Urbino. Verranno assegnate tre borse di studio, che copriranno l’esonero dalla contribuzione studentesca del primo anno, per sostenere i giovani talenti residenti nel territorio e favorire l’accesso all’università.

Anche nel 2025 il Legato Albani assegnerà tre borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli, residenti nel territorio comunale di Urbino. Tali borse consistono nell’esonero dal pagamento della contribuzione studentesca del primo anno di università, per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità in un qualsiasi istituto superiore statale o legalmente riconosciuto, al termine dell’anno scolastico 202425. Per accedere al bando, oltre a risiedere nel comune di Urbino (sono esclusi i domiciliati), i richiedenti devono avere ottenuto un diploma di maturità con votazione di almeno 85100 e dovranno essere iscritti a un corso di studio dell’Università Carlo Bo per l’anno accademico 202526 (laurea triennale o magistrale a ciclo unico). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legato Albani, borse di studio agli universitari

Leggi anche questi approfondimenti

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio

Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

Consegnate le borse di studio in storia, design e marketing del gioiello

Questa mattina, durante una breve cerimonia all'area eventi di OroArezzo2025, sono state consegnate le borse di studio agli studenti del Master universitario in storia, design e marketing del gioiello.

Nel ricordo del colonnello Fazio: alla Scuola allievi carabinieri la cerimonia di consegna delle borse di studio

In memoria del colonnello Fazio, giovedì 15 maggio, alle ore 9.30, si terrà presso l'auditorium a lui intitolato, nella Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dall'associazione a lui dedicata.

Legato Albani: 6 borse di studio per 6 giovani studenti urbinati

Video Legato Albani: 6 borse di studio per 6 giovani studenti urbinati Video Legato Albani: 6 borse di studio per 6 giovani studenti urbinati

Cosa riportano altre fonti

Legato Albani, borse di studio agli universitari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Legato Albani, borse di studio agli universitari

Secondo ilrestodelcarlino.it: Anche nel 2025 il Legato Albani assegnerà tre borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli, residenti nel territorio comunale di Urbino. Tali borse consistono nell’esonero dal pagamento della co ...

Borse di studio del Legato Albani

Si legge su msn.com: Tre nuove borse di studio per gli studenti meritevoli. A stanziarle è il legato Albani di Urbino. Tra i requisiti per ottenere il contributo per la retta universitaria l’aver conseguito il ...

Dal Legato Albani locali per le scuole

Riporta msn.com: Il Legato Albani ha rinnovato la concessione di tre locali del Collegio Raffaello al Liceo artistico, per fini didattici. L’ente urbinate ha sottoscritto nei giorni scorsi un nuovo accordo con ...