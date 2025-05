L’edicola di Piazzolina Yuri e Marco ’arruolati’ tra i collaboratori speciali

L'edicola Piazzolina, recentemente riaperta grazie a un progetto sociale, accoglie ora due nuovi collaboratori speciali: Yuri Fratini e Marco Valentini. Ospiti del centro diurno di Bibbiena L’isol, contribuiscono alla rinascita del punto informativo, risultato di sinergie tra il Comune, Aruba, Fruska Edizioni e l’associazione Il Podestà. Un esempio di collaborazione e inclusione nella comunità locale.

Due nuovi collaboratori speciali per l' edicola Piazzolina riaperta di recente grazie ad un progetto sociale che ha coinvolto il Comune, l'azienda casentinese Aruba, Fruska edizioni e l'associazione culturale Il Podestà. Yuri Fratini e Marco Valentini sono ospiti del centro diurno di Bibbiena L'isola che non c'è e ieri è stato il loro primo giorno in questo nuovo contesto cittadino, in cui accompagnati da referenti educativi e assistenziali, accoglieranno i clienti e venderanno i prodotti editoriali presenti nell'edicola.

L’edicola di Piazzolina ha nuovi volontari, iniziata ieri la collaborazione con gli ospiti del centro diurno “L’isola che non c’e’”

Arezzo, 23 maggio 2025 – L’edicola di Piazzolina nel centro storico di Bibbiena ha accolto nuovi volontari, inaugurando la collaborazione con gli ospiti del centro diurno “L’isola che non c’è”.

