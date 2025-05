L’economia del tartufo a Trevi | storie dal Quattrocento a Villa Fabri un evento tra pittura poesia e degustazioni

L'economia del tartufo a Trevi si anima in un evento unico tra storia, arte e sapori. Tra pittura, poesia e degustazioni, si celebra il legame millenario tra il tartufo e il territorio, attraverso la presentazione del libro “Storia del tartufo a Trevi dal Quattrocento a San Pietro a Pettine”. Un’occasione per scoprire un patrimonio culturale e gastronomico ancora tutto da raccontare.

Tra pittura, poesia e degustazioni, il pregiato diamante nero sarà al centro dell’evento organizzato intorno alla “Storia del tartufo a Trevi dal Quattrocento a San Pietro a Pettine”, un libro racconta un legame antico con il territorio, mai raccontato fino in fondo. Un volume firmato dallo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - L’economia del tartufo a Trevi: storie dal Quattrocento, a Villa Fabri un evento tra pittura poesia e degustazioni

Ne parlano su altre fonti

La “Storia del tartufo a Trevi dal Quattrocento a San Pietro a Pettine” in un libro

newtuscia.it scrive: NewTuscia – TREVI – C’è un filo profondo, profumato e invisibile che lega Trevi al tartufo. Un legame antico, mai raccontato fino in fondo. Fino ad ora. Radici storiche, documentate, che grazie all’a ...