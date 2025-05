Lecco in casa manuali per ordigni esplosivi | arrestato 20enne

Un 20enne egiziano residente a Montevecchia è stato arrestato nel Lecchese dalla polizia con l’accusa di detenere materiale esplosivo e terrorismo. Studente universitario a Milano, avrebbe promosso propaganda jihadista online e raccolto materiali pericolosi. L’indagine evidenzia le preoccupanti minacce di radicalizzazione e l’importanza di contrastare il terrorismo su territorio.

Un 20enne egiziano, residente a Montevecchia, è stato arrestato nel Lecchese dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori il giovane, studente universitario a Milano, sarebbe stato attivo come amministratore di un canale di propaganda jihadista su una piattaforma social, tramite la quale avrebbe mantenuto anche contatti con esponenti dello Stato Islamico. In casa aveva due manuali per "l'impiego di telefoni cellulari come detonatori di ordigni esplosivi artigianali e la produzione di sostanze venefiche". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lecco, in casa manuali per ordigni esplosivi: arrestato 20enne

