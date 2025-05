Lecce | oggi Talk patronale e premio PugliArmonica

A Lecce prosegue il PugliArmonica Festival, un evento speciale per celebrare il decennale dell’associazione pugliese dedita alla valorizzazione delle tradizioni patronali. Il 24 maggio, nel Chiostro, si terrà il Talk Patronale e il Premio PugliArmonica, momenti di approfondimento e riconoscimento dedicati alla tutela e alla promozione delle feste autentiche della Puglia.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Continuano a Lecce gli appuntamenti del PugliArmonica Festival, edizione speciale dedicata al decennale dell'associazione pugliese attiva dal 2015 per il rispetto dei tratti autentici delle feste patronali in Puglia. Sabato 24 maggio nel Chiostro del Convitto Palmieri, alle 19, sarà la volta del Talk patronale e del Premio PugliArmonica 2025 (ingresso libero). Sarà un'altra occasione di approfondimento e intrattenimento, questa volta con la partecipazione del Gran concerto bandistico Città di Veglie che si esibirà con alcune delle più note marce sinfoniche pugliesi, attraversando la città, con partenza da piazza sant'Oronzo.

