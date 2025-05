Leao telefonata dal nuovo ds | l’indiscrezione sul futuro spiazza tutti

Rafael Leao riceve una telefonata dal nuovo direttore sportivo del Milan, alimentando un’indiscrezione che sta lasciando tutti di stucco. Il futuro dell’attaccante portoghese rimane incerto, con voci che sorprendono i tifosi e gli addetti ai lavori. In attesa di sviluppi, l’episodio desta grande interesse e apre nuovi scenari per il futuro del Milan.

L’attaccante del Milan ha ricevuto una telefonata dal nuovo direttore sportivo e spunta un’indiscrezione inaspettata sul suo futuro Leao, telefonata dal nuovo ds: l’indiscrezione sul futuro spiazza tutti (LaPresse) – SerieANews.com Il futuro di Rafael Leao non è ancora definito. Questa sera contro il Monza giocherà l’ultima partita della stagione e potrà salutare così San Siro. Da capire se sarà così per l’ultima volta oppure no. Sergio Conceiçao sceglierà se farlo partire titolare o se a gara in corso. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Leao, telefonata dal nuovo ds: l’indiscrezione sul futuro spiazza tutti

