Le SBC di FC 25 | José María Giménez Menzioni d’onore

Riapre l’appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Questa volta, ci concentriamo sulla sfida dedicata a José María Giménez, uscita il 24 maggio 2025 come parte della promo TOTS. Scopri come completarla e ottenere il suo meritatissimo Menzioni d’Onore, in un’occasione imperdibile per i fan e i collezionisti del gioco.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore José María Giménez uscita in data 24 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di José María Giménez. Numero sfide: 2. Premio: 1x menzioni d’onore José María Giménez Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 50.000 Crediti circa. Scadenza: 31 maggio 2025. Atletico Madrid. Premio: 1x Gold Pack Richieste: Atlético de Madrid: Min 1 gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: José María Giménez Menzioni d’onore

Approfondisci con questi articoli

Guida Completa ai TOTS di EA Sports FC 25: date, giocatori, obiettivi, SBC

Scopri la guida completa ai TOTS di EA Sports FC 25 Ultimate Team, con dettagli sui giocatori, obiettivi e SBC.

Le SBC di FC 25: Paulo Dybala Menzioni d’onore

Scopri la nuova SBC dedicata a Paulo Dybala in EA Sports FC 25, lanciata il 16 maggio 2025 in occasione della promo TOTS.

FC 25, SBC Aggiornamento x2 Serie A/NWSL 78+

Scopriamo come affrontare la SBC Aggiornamento x2 Serie A/NWSL 78+ appena uscita su FC 25, il 9 maggio, in occasione dei TOTS.

Jose Maria Gimenez SBC Sekä Huikea Evoluutio! | Kasin Konat!