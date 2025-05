Le SBC di FC 25 | Geovany Quenda Menzioni d’onore

Torna l'appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Questa volta, scopriamo come completare la sfida dedicata a Geovany Quenda, menzionato tra le menzioni d’onore, uscita il 24 maggio 2025 in occasione della promo TOTS.Preparati a ottenere premi e menzioni d'onore grazie a questa nuova sfida!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Geovany Quenda uscita in data 24 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Come sbloccare la SBC di Geovany Quenda. Numero sfide: 4. Premio: 1x menzioni d'onore Geovany Quend a Non scambiabile. Costo al momento dell'uscita: 110.000 Crediti circa. Scadenza: 31 maggio 2025. Portogallo. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Portogallo: Min 1 gioc.