Le sanzioni alla Russia accelerano la dedollarizzazione i Brics spingono per transazioni in valute nazionali alternative al dollaro

Le sanzioni imposte alla Russia hanno accelerato un processo di dedollarizzazione, con i BRICS che promuovono transazioni in valute nazionali alternative al dollaro. Questo contributo rappresenta la terza parte del saggio “L'ampliamento dei BRICS: un ulteriore passo nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali”, le cui prime due parti sono state pubblicate in precedenza su questo sito, approfondendo il mutato scenario globale.

Il presente contributo costituisce la III parte del saggio "L'ampliamento dei Brics ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali". Le prime due parti sono state pubblicate in questo sito nei mesi scorsi Nell'intento di inquadrare all'in...

