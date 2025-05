Le ragazze della New Volley Academy volano in serie D

Le ragazze della New Volley Academy ASD Forlì volano in Serie D, raggiungendo un traguardo storico dopo sei anni di impegno. Dopo una stagione dominata in campionato, sabato hanno conquistato la promozione, portando la squadra a sfidare per la prima volta nel suo percorso club di livello regionale. Un risultato che segna un importante successo e un nuovo inizio per il settore giovanile.

La New Volley Academy ASD Forlì dopo sei anni dalla costituzione centra un risultato strepitoso, approdando nelle serie D regionale dove il prossimo anno affronterà squadre molto blasonate. Dopo una lunga cavalcata in campionato sempre al vertice della classifica, la squadra sabato ha conquistato.

