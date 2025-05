Le prede del dottor Sgroi Gli incubi la vergogna e la paura di denunciare nei verbali delle 4 ragazze vittime di abusi | È un uomo molto potente

Milano, 24 maggio 2025 – Le testimonianze delle quattro ragazze vittime di abusi da parte del dottor Sgroi svelano un uomo potente e determinato a mantenere il silenzio. Le vittime raccontano di incubi, vergogna e paura di denunciare, mentre i verbali rivelano un volto inquietante di manipolazione e violenza. La paura di...

Milano, 24 maggio 2025 – "Agiva chiaramente come se non fosse una visita medica. Ricordo perfettamente la sua faccia, l'ho anche sognata per lungo tempo, sembrava che stesse godendo, che fosse eccitato, ho avuto incubi per mesi". I segni delle violenze nelle parole di una delle vittime. La paura di non essere creduta. Il timore di fronteggiare la reazione di un "uomo molto potente". Sara (nome di fantasia), trentaquattrenne bergamasca, è una delle quattro donne che sarebbero finite nella rete del dottor Giovanni Sgroi, settantenne di origini messinesi eletto sindaco di Rivolta d'Adda nell'ottobre 2021 con una lista civica legata al centrodestra e fino al 2019 direttore del dipartimento Area chirurgica dell'ospedale di Treviglio.