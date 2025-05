Le pagelle di Cannes 78 | ecco il TotoPalma Dall’Iran al Brasile anni ’70 trionfa l’arte della denuncia

Le pagelle di Cannes 78 celebrano un'edizione imprevedibile, ricca di titoli iconici dagli anni ’70, dall’Iran al Brasile, con l’arte della denuncia al centro. Dopo un inizio discreto, il festival si conclude con due protagonisti: Giovani madri dei Dardenne e The Mastermind di Reichardt, confermando la qualità di questa edizione. Stasera si svelerà il film vincitore.

Cannes, 24 maggio 2025 – Il Concorso, dorsale del Festival, si è chiuso con due film che hanno contribuito a confermare la qualità di un’edizione partita in sordina: Giovani madri dei fratelli Dardenne (due Palme d’oro) e The Mastermind dell’americana minimalista Kelly Reichardt. Stasera si svelerà uno dei più incerti Palmarès degli ultimi anni. Se le decisioni dei giurati presieduti da Juliette Binoche saranno giudiziose l’iraniano Jafar Panahi dovrebbe prevalere non per le persecuzioni politiche del regime ma per l’eccezionalità di un’opera sorprendente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le pagelle di Cannes 78: ecco il TotoPalma. Dall’Iran al Brasile anni ’70, trionfa l’arte della denuncia

Joaquin Phoenix in "Eddington" a Cannes 78, l'America a nervi tesi di Ari Aster

A Cannes 78, il nuovo film di Ari Aster, "Eddington", con Joaquin Phoenix, offre un'affascinante esplorazione delle tensioni sociali americane.

Cannes 2025: le pagelle del red carpet di «Eddington»

Cannes 2025 ha riservato grande attenzione al film "Eddington", presentato fuori concorso. La pellicola, che narra la vicenda di un brillante scienziato alle prese con un dilemma morale, ha catturato l'interesse di critici e spettatori.

Tutto pronto per il festival di Cannes 78: srotolato il tappeto rosso

Tutto è pronto per il 78esimo Festival di Cannes! Oggi, 13 maggio, il tappeto rosso è stato srotolato e sistemato sui gradini del Palais des Festivals, dando il via ai preparativi per la cerimonia di apertura.

Cinema | Festival di Cannes 2021: la mega classifica di Francesco Alò di tutti i film del Concorso!

Video Cinema | Festival di Cannes 2021: la mega classifica di Francesco Alò di tutti i film del Concorso! Video Cinema | Festival di Cannes 2021: la mega classifica di Francesco Alò di tutti i film del Concorso!

