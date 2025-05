Le Iene zero profitto e debiti | il caso dell' ospedale Sant' Alessio

Le Iene indagano sul futuro dell'ospedale Sant'Alessio, un centro di riabilitazione per ciechi e ipovedenti. Nella puntata del 20 maggio, Giulio Golia interroga il direttore generale per scoprire che fine ha fatto il patrimonio, ormai zero profitto e indebitato. Un caso che solleva dubbi sulle risorse destinate alla cura e alla riabilitazione di questa fragile presolana.

"Che fine ha fatto il ricco patrimonio dei ciechi?". A chiederselo sono Le Iene, il programma di Italia Uno. Nella puntata in onda martedì 20 maggio, Giulio Golia è andato dal direttore generale del Sant'Alessio, l'ospedale che svolge attività riabilitative per ciechi e ipovedenti. Il motivo? Capire perché - nonostante sia l'ASP più ricca del Lazio per quanto riguarda il patrimonio immobiliare - non riesce a ricavare nessun profitto. E con un debito di quasi 24 milioni. "Finché il Sant'Alessio non rifonderà con questi 24 milioni il fondo immobiliare, continuerà a marciare quotando zero a fine anno", conferma Massimo Canu, direttore generale del Sant'Alessio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le Iene, zero profitto e debiti: il caso dell'ospedale Sant'Alessio

Approfondisci con questi articoli

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio

Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Salvatore Bagni e l’inchiesta delle Iene: «Vuoi giocare in C? Paga 30.000 euro e ti trovo squadra»

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è al centro di una polemica dopo un'inchiesta delle Iene. Nel servizio, Luca Sgarbi, nuovo inviato, si fa passare per il fratello di un giovane talentuoso, rivelando pratiche discutibili nel mondo del calcio: per giocare, si chiedono 30.

Soldi per far giocare i calciatori da professionisti: il servizio delle Iene su Salvatore Bagni

Nel servizio de Le Iene, il nuovo inviato Luca Sgarbi indaga sul mondo del calcio giovanile, fingendo di essere il fratello di un aspirante calciatore.

Come Diventare Ricco - Questo è il modo più COMUNE per AMMASSARE denaro

Video Come Diventare Ricco - Questo è il modo più COMUNE per AMMASSARE denaro Video Come Diventare Ricco - Questo è il modo più COMUNE per AMMASSARE denaro

Se ne parla anche su altri siti

Le Iene: «Presidente Antonini: complotto o debiti da pagare?»

Scrive m.pianetabasket.com: Su Le Iene è andato in onda ieri sera il servizio "Presidente Antonini: complotto o debiti da pagare?" che ha visto protagonista il presidente della Sport Invest. Nella trasmissione compaiono diverse ...