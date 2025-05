Le due tappe trevigiane | dove passa il Giro d' Italia e a che ora

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2025 nella Marca! Sabato 24 maggio, la tappa partirà da Treviso alle ore 12:45, mentre domenica i ciclisti affronteranno le sfide tra le colline del Prosecco, con l’arrivo sul Monte Grappa alle 15:30. Due giornate memorabili di grande ciclismo tra storia, paesaggi e passione.

Tutto pronto per l'arriva del Giro d'Italia 2025, sarà nella Marca per due giornate storiche: sabato con la partenza di tappa a Treviso e domenica il grande ciclismo sarà protagonista tra pianura, colline del Prosecco con il muro di Ca' del Poggio e le rampe del Monte Grappa. Sabato 24 maggio.

Tutto pronto per il Giro d'Italia 2025, che farà tappa nella Marca per due giornate epiche. Sabato 24 maggio, partenza a Treviso alle ore 12:30.

Il Giro d’Italia 2025 si prepara a regalare due giornate indimenticabili nella Marca: sabato 24 maggio, con la partenza di tappa a Treviso alle ore 12:30, e domenica 25 maggio, con il grande spettacolo tra le colline del Prosecco, il muro di Ca’ del Poggio e le rampe del Monte Grappa.

Tutto pronto per l'arriva del Giro d'Italia 2025, sarà nella Marca per due giornate storiche: sabato con la partenza di tappa a Treviso e domenica il grande ciclismo sarà protagonista tra pianura,

Giro d'Italia, due tappe nella Marca: sabato 24 partenza da Treviso, domenica 25 il Muro di Ca' del Poggio. Tutti i Comuni interessati

TREVISO - Anche quest'anno il Giro d'Italia attraverserà la Provincia in due giornate consecutive: sabato 24 e domenica 25 maggio. La corsa rosa sarà protagonista in ...