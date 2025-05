Le case non sono denaro ma cuori di vita

Questo non è semplicemente un luogo, ma un cuore pulsante di emozioni e storie, dove il vero valore va oltre il denaro. Che si tratti di una città bancomat o di una merce, ciò che conta sono le vite che la abitano, non i soldi che circolano. La vera ricchezza risiede nei momenti, nei ricordi, nei sentimenti che rendono un luogo unico e senza prezzo.

Che la si definisca città bancomat, merce o imprenditoriale poco cambia. Perché all’origine di quegli appellativi c’è un elemento: il denaro. Allora finisce che tutto in quella città di cui sopra ha un prezzo, anche ciò che avresti mai detto essere in vendita. Una piazza, un tramonto. "Questo non è un modello produttivo. È semmai una pratica di estrazione di ricchezza dall’esistente. È l’ampliamento della sfera di mercato, con il turismo a rendere tutto commerciabile. In un crescendo che sta comportando costi sociali e ambientali insostenibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Le case non sono denaro ma cuori di vita"

Approfondisci con questi articoli

Bradisismo, Bagnoli va in piazza: "Altro che Coppa America, dove sono i soldi per non far crollare le case?"

A Bagnoli, la comunità si mobilita in piazza per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo il bradisismo.

Gaza, il genocida Netanyahu: "Stiamo distruggendo sempre più case, i palestinesi non hanno un posto dove tornare e sono costretti ad emigrare"

Il conflitto a Gaza, sotto la guida di Netanyahu, sta assumendo proporzioni devastanti. Con la distruzione di case e la fuga forzata dei palestinesi, si profila un piano di ricollocamento dei 2,2 milioni di rifugiati tra Egitto e Arabia Saudita.

Fare affari con gli anziani: dove sono, di chi sono e quanto si paga nelle case di riposo a Trieste

Nel contesto attuale, la gestione delle persone anziane assume un'importanza crescente, soprattutto a Trieste, dove la qualità della vita e i servizi di assistenza sono migliorati.

Shiva - Soldi Puliti (Official Video)

Video Shiva - Soldi Puliti (Official Video) Video Shiva - Soldi Puliti (Official Video)

Su questo argomento da altre fonti

Le case non sono denaro ma cuori di vita; Ladri senza cuore nella Casa Famiglia Aias: spariti tre tablet e soldi per una gita; Marijuana e denaro in auto, ma il grosso era in casa: nei guai un 22enne; Ladri vandali devastano la casa delle associazioni: porte, armadi e distributori automatici scassinati per un. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Le case non sono denaro ma cuori di vita"

Come scrive msn.com: “Consumare i luoghi: overtourism ed ecologia“: la lezione della ricercatrice Sarah Gainsforth domani al festival “Dialoghi di Pistoia“ ...