Le angherie della Francia in giro per il mondo da Haiti all' Africa | Emmanuel Macron ha ben poco da fare il moralista

Le angherie della Francia nel mondo, da Haiti all’Africa, mostrano un lato meno morale di Emmanuel Macron. Basta un’etichetta come "I Volenterosi" per assumere superiorità etica? Vi raccontiamo una storia: “Diciamolo senza giri di parole: la Francia de...”, un’esplorazione delle sue azioni e delle ipocrisie che ancora persistono.

Davvero possiamo pensare che basti una etichetta, tipo i Volenterosi, per diventare moralmente superiori? Davvero possiamo pensare che basti una etichetta, tipo i Volenterosi, per diventare moralmente superiori? Vi raccontiamo una storia. “Diciamolo senza girarci troppo intorno: la Francia de 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le angherie della Francia in giro per il mondo, da Haiti all'Africa: Emmanuel Macron ha ben poco da fare il moralista

Altri articoli sullo stesso argomento

"Food&Street" ritorna in centro. Scatta il giro del mondo del gusto

"Food&Street" ritorna nel cuore della città, promettendo un viaggio culinario unico. Scopri le delizie internazionali come i cocoretti dal Belgio e i brezel dal Sudtirolo nell'edizione 2025, in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio.

Alla Mandria il Festival de L'Orto di Marco: il giro del mondo dei diritti a ritmo di musica

Alla Mandria, il Festival de L'Orto di Marco torna con il secondo appuntamento di Controcorrente, un evento dedicato ai diritti e alla musica.

Sampdoria in Serie C: dalla BBC a Marca e l'Equipe, una retrocessione che fa il giro del mondo

La retrocessione della Sampdoria in Serie C, un evento senza precedenti nella storia del club, ha catturato l'attenzione dei media internazionali.

Il Pogrom di Aigues-Mortes: quando la Francia massacrava gli immigrati italiani

Video Il Pogrom di Aigues-Mortes: quando la Francia massacrava gli immigrati italiani Video Il Pogrom di Aigues-Mortes: quando la Francia massacrava gli immigrati italiani

Su questo argomento da altre fonti

Haiti, un conto da 30 miliardi a Macron per le angherie francesi | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giro del mondo: come organizzarlo e quali tappe fare

Da viaggiamo.it: I libri che abbiamo letto e l’immaginario collettivo ci hanno spesso spinto a fantasticare sulla possibilità di compiere un giro del mondo. Se avete sempre pensato che fosse un sogno nel cassetto, e ...

«Nove mesi in giro per il mondo in 22 Paesi: bello, ma non lo rifarei mai. Ecco cosa mi è mancato di più»

Scrive msn.com: Un lunghissimo giro del mondo, quasi un anno per vivere la cultura e l'esperienza di 22 Paesi: un sogno che rimane tale per molte persone, ma che è diventato realtà per una giovane coppia.