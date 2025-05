Lazio Pedro | "Ho il rammarico dell'Europa League potevamo vincerla Vorrei tanto un trofeo con questo club"

Pedro esprime il suo rammarico per l'Europa League, confidando in un ultimo, vincente sforzo per conquistare un trofeo con la Lazio. Domani, contro il Lecce, i biancocelesti si giocano le ultime chance di qualificazione europea, in attesa degli esiti di Roma e Juventus, con la speranza di chiudere al meglio questa stagione.

Ultimo sforzo per andare in Europa. Domani la Lazio contro il Lecce, aspettando anche i risultati di Roma e Juventus, si gioca le ultime possibilitĂ . 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lazio, fissato l’appuntamento per il rinnovo di Pedro | Calciomercato

La Lazio ha ufficialmente fissato l’appuntamento per il rinnovo del contratto di Pedro, dopo il successo contro il Lecce.

La Lazio riprende prima dell’Inter: a San Siro Pedro. Altri 2 cambi – CdS

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro in un match cruciale per entrambe le squadre. Con Pedro in campo e altri due cambi in arrivo, la formazione biancoceleste cerca punti preziosi per la Champions League.

Lazio, la probabile formazione per l’Inter: dentro Tavares e Pedro – Sky

La Lazio si prepara a sfidare l’Inter a San Siro nella penultima giornata di Serie A, con Tavares e Pedro pronti a scendere in campo secondo le ultime indiscrezioni.

Pedro, uomo da finali: tutta l’esperienza del giocatore della Lazio nei match che contano ????

Lazio-Lecce, Pedro: “Che rammarico l’Europa League, ma questa stagione…”

Le parole del biancoceleste, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per il match program in vista del match coi salentini ...

Pedro: "Lazio, ultima chance per la Champions League e sogno di vincere un trofeo"

"Dobbiamo giocare al massimo l'ultima partita della stagione, abbiamo ancora la possibilità di conquistare un posto in Champions League. Giocare in Europa anche il prossimo anno dipende solo da noi, s ...

Pedro nel Match Program: “Fino a quando giocherò per la Lazio darò tutto per la maglia e per questa famiglia”

Vigilia di Lazio Lecce e il campione spagnolo dei biancocelesti, Pedro, ha presentato la sfida nel Match Program, sui canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto. LEGGI ANCHE: Lazio Lecce, il dato s ...