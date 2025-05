L’avvocata e i social | Criticata perché donna Ma non mollo il caso

L’avvocata di Garlasco, criticata per il suo utilizzo dei social e accusata di discriminazione di genere, non si arrende. L’Ordine di Milano ha sottolineato l’importanza di rispettare i principi deontologici tra avvocatura, media e social network. Lei rassicura: nessun provvedimento disciplinare. La sua vicenda evidenzia le sfide e le pressioni nel mondo legale e digitale di oggi.

GARLASCO (Pavia) Avvocata, l'Ordine di Milano ha richiamato "l'attenzione sull'importanza del rispetto dei principi deontologici che regolano i rapporti tra l'avvocatura, i mezzi di informazione e i social network": era riferito a lei? "Non mi risultano illeciti o provvedimenti disciplinari. Non ho ricevuto alcuna pec. Proprio l'altro giorno ho incontrato il presidente Antonino La Lumia e non mi ha detto niente. Anche a mia madre, pure lei avvocata, non ha detto niente. Giovedì l'ha incontrata e le ha chiesto come stessi, non l'ha invitata a redarguirmi".