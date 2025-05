Lavori sull' A26 chiuso per due notti il casello di Arona

Autostrade per l’Italia annuncia la chiusura del casello di Arona sull’A26 per due notti, in entrambe le direzioni. La misura, necessaria per lavori di manutenzione sugli impianti di illuminazione, interesserà i veicoli in uscita provenienti da Gravellona Toce. La comunicazione mira a informare gli automobilisti, prevedendo possibili disagi e alternative durante il periodo di intervento.

Chiude per due notti il casello di Arona sull'A26. A darne comunicazione è Autostrade per l'Italia in una nota stampa in cui si precisa che il casello sarà chiuso in uscita per chi proviene da Gravellona Toce per consentire i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Lavori sull'A26, chiuso per due notti il casello di Arona

Approfondisci con questi articoli

Lavori sull'A26, chiuso per due notti il casello di Arona

L'autostrada A26 apre a nuove chiusure notturne: il casello di Arona rimarrà chiuso per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione.

Lavori in autostrada: chiuso per 5 giorni lo svincolo di Meina sull'A26

Importanti aggiornamenti per gli automobilisti: lo svincolo di Meina sull'A26 sarà chiuso per cinque giorni, con una chiusura parziale di mezza giornata.

Lavori sull'A26, chiuso per due notti il casello di Arona

Il casello di Arona sull'A26 subirà una chiusura notturna per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione.

Lavori e Chiusure || Autostrade - Tratti Chiusi in Liguria || A7 - A12 - A10 - A26

Video Lavori e Chiusure || Autostrade - Tratti Chiusi in Liguria || A7 - A12 - A10 - A26 Video Lavori e Chiusure || Autostrade - Tratti Chiusi in Liguria || A7 - A12 - A10 - A26

Se ne parla anche su altri siti

Lavori sull'A26, chiusi per una notte i tratti Arona-Gravellona e Baveno-Arona; Lavori sulla A26, chiude in serata il tratto tra Arona e Gravellona Toce; Lavori sull'A26, autostrada chiusa tra Romagnano e Borgomanero; Lavori sull'A26, autostrada chiusa per due notti tra Arona e Borgomanero. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE

Scrive msn.com: A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gra ...

Manutenzioni e asfaltature: chiusure temporanee sull’A26, ecco dove e quando

Secondo laprovinciadivarese.it: Dal 19 al 24 maggio previste limitazioni e divieti notturni su vari svincoli per consentire interventi alla galleria Tiasca, agli impianti di illuminazione e alla pavimentazione stradale. Autostrade p ...

Lavori notturni sulla A26 e sulla bretella A8-A26: disagi e chiusure programmate

laprovinciadivarese.it scrive: Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni e a pianificare il viaggio tenendo conto dei disagi previsti (foto d'archivio) ...