Lavori di ripristino stradale in diverse vie previste modifiche al traffico

Dal 26 maggio al 18 giugno, sono previsti lavori di ripristino stradale in diverse vie di Pescara, tra cui via Caravaggio, Leonardo da Vinci, del Santuario, Enzo Ferrari, Lago di Borgiano e Celestino V. Per consentire i lavori, saranno adottate modifiche alla viabilità , al fine di garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni di ripristino del manto stradale.

Lavori di ripristino stradale in via Caravaggio, via Leonardo da Vinci, via Del Santuario, via Enzo Ferrari, via Lago di Borgiano e via Celestino V a Pescara. Previste modifiche al traffico dal 26 maggio al 18 giugno. Per permettere l'esecuzione di importanti lavori di ripristino del manto.

