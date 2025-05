Lavoratori Lidl in sciopero il sindacato | Contratto adeguato ai profitti record dell' azienda

I lavoratori Lidl di Reggio Calabria hanno aderito all'adesione di uno sciopero nazionale, chiedendo un contratto più equo e condizioni di lavoro dignitose. Nonostante i profitti record dell’azienda, il sindacato rivendica un contratto integrativo serio. L’ampia partecipazione ha portato alla chiusura pomeridiana di una filiale, simbolo della forte richiesta di cambiamento.

Rivendicano un contratto integrativo serio e condizioni di lavoro dignitose le lavoratrici e i lavoratori Lidl che oggi anche a Reggio Calabria hanno aderito allo sciopero nazionale. L’ampia adesione e partecipazione registrata in città ha portato alla chiusura pomeridiana di una delle filiali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Lavoratori Lidl in sciopero, il sindacato: "Contratto adeguato ai profitti record dell'azienda"

Anche nei punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano sciopero dei lavoratori indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo

Sabato 24 maggio, i punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano saranno coinvolti in uno sciopero nazionale indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo, a causa del fallimento delle trattative per il rinnovo del Contratto.

Sciopero alla Lidl, 3 punti vendita a Torino rimangono chiusi: adesione del 99% dei lavoratori

Lo sciopero dei lavoratori Lidl a Torino, avvenuto sabato 24 maggio 2025, ha riscosso un’adesione del 99%, portando alla chiusura di tre punti vendita in via Monfalcone, corso Traiano e via Germonio.

Supermercati Lidl, in sciopero quasi l'80% dei lavoratori: retribuzioni e orari sotto accusa

Sabato 24 maggio, quasi l'80% dei lavoratori Lidl Italia hanno aderito allo sciopero, protestando contro le retribuzioni e gli orari considerati sotto accusa.

LE MARCHE ALLO SCIOPERO NAZIONALE LAVORATORI LIDL (da RAI TGR del 20/7/2018)

