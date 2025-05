Lavoratori Lidl in sciopero diversi punti vendita chiusi in tutta Italia I sindacati | Ora l’azienda torni al tavolo delle trattative

Lidl protagonista di uno sciopero nazionale: diversi punti vendita chiusi in tutta Italia. L’adesione dei lavoratori, descritta come «straordinaria» dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, ha coinvolto presidi e manifestazioni. Ora, l’azienda è chiamata a riaprire un tavolo di trattative, dopo una mobilitazione che ha messo in evidenza le rivendicazioni dei lavoratori.

È stata «straordinaria», secondo i sindacati, l’adesione dei lavoratori della Lidl allo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Oggi, sabato 24 maggio, le tre sigle hanno organizzato una mobilitazione con presidi e manifestazioni davanti ai punti vendita e ai centri logistici su tutto il territorio nazionale, a cui ha aderito – secondo le stime dei sindacati – oltre l’80% dei lavoratori, con punte del 100% in alcuni casi. Il risultato, come avranno certamente notato molti italiani, è che diversi punti vendita hanno chiuso, mentre altri sono rimasti aperti per la presenza del solo direttore e di pochi responsabili. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Lavoratori Lidl in sciopero, diversi punti vendita chiusi in tutta Italia. I sindacati: «Ora l’azienda torni al tavolo delle trattative»

