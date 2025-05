Lavoratori dello spettacolo isolati e sotto ricatto | A rischio di molestie

I lavoratori dello spettacolo in Lombardia, e in particolare nel Bresciano, vivono un momento difficile: isolamento, ricatti e rischi di molestie sono all'ordine del giorno. Nel 2024 si registra un calo di circa duemila occupati rispetto all'anno precedente, evidenziando fragilitĂ e precarietĂ che richiedono attenzione e interventi concreti per tutelare questa categoria.

Brescia – Lavoratori dello spettacolo in calo: nel 2024 in Lombardia sono stati duemila in meno che nel 2023. Il calo si è registrato anche nel Bresciano, come certificato dall’ Osservatorio Inps sui lavoratori dello spettacolo. Nel 2024 nella provincia si contavano 3.013 persone nel settore, in diminuzione rispetto ai 3.172 del 2023. A pagare di piĂą l’uscita da questo ambito, sono le lavoratrici: erano 1.314 nel 2023, sono state 1.213 nell’ultimo anno, un centinaio in meno. A livello regionale si è passati da 70. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoratori dello spettacolo isolati e sotto ricatto: “A rischio di molestie”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La lunga notte di Assisi. Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2025: "Spettacolo bellissimo"

La settantesima edizione del Calendimaggio si è conclusa con una notte

TikTok sotto accusa dalla Commissione Ue per violazione del Digital Services Act

TikTok è sotto accusa dalla Commissione UE per presunta violazione del Digital Services Act (DSA). Un parere preliminare evidenzia che il popolare social media cinese non rispetta le normative europee, in particolare riguardo alla trasparenza del proprio archivio pubblicitario, mancando di fornire le informazioni richieste dalla legge.

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

Bari, la protesta sotto la pioggia dei lavoratori dello spettacolo: "Noi necessari come il pane"

Video Bari, la protesta sotto la pioggia dei lavoratori dello spettacolo: "Noi necessari come il pane" Video Bari, la protesta sotto la pioggia dei lavoratori dello spettacolo: "Noi necessari come il pane"

Cosa riportano altre fonti

Lavoratori dello spettacolo isolati e sotto ricatto: “A rischio di molestie”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lavoratori dello spettacolo, Inps: nel 2024 persi 25.634 occupati (-7%)

Secondo italiaoggi.it: Sono 342.212 i soggetti con almeno una giornata retribuita nel settore. Cresce il numero di lavoratori sportivi (+ 24%), soprattutto grazie alla recente riforma ...

Spettacolo, Arriva la nuova indennità di discontinuità

Lo riporta pensionioggi.it: Via libera al restyling dell’Alas, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato nel settore dello spettacolo. La nuova versione è stata approvata ieri dal Cdm in un ...

Spettacolo, con l’indennità di discontinuità sale la contribuzione

Si legge su pensionioggi.it: Contributo dell’1% a carico dei datori di lavoro e committenti e aumento dello 0,5% del contributo di solidarietà per tutti gli iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo. L’indennità ...