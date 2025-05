L’auto si schianta sulla strada che fa paura | muore sul colpo Cosa è successo e chi c’era con lui

Un normale sabato si è trasformato in un’incidente mortale sulla strada che incute timore. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita sul colpo in un grave schianto avvenuto il 24 maggio, lasciando una famiglia devastata. Cosa sia successo e chi fosse con lui resta ancora da chiarire, mentre l’intera comunità si stringe nel dolore.

Un normale sabato si è trasformato in un incubo per una famiglia. Un ragazzo di appena 20 anni è morto sul colpo in seguito ad un terribile incidente stradale. Nella mattinata del 24 maggio si è verificato il gravissimo sinistro, che non ha dato alcuna speranza di sopravvivenza al giovane, a causa dell’impatto contro il guard rail. Immediato l’intervento dei soccorritori, rivelatosi vano. Il ragazzo di 20 anni, che viaggiava come passeggero, è morto in una strada che purtroppo era già nota per bruttissimi avvenimenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

