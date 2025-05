L’auto si schianta contro l’albero morti e feriti | tragedia in Italia traffico paralizzato

Tragedia oggi pomeriggio a Pomezia, vicino Roma: un'auto con cinque persone si schianta contro un albero sulla via Ardeatina, causando morti e feriti. L'incidente, avvenuto nel tratto al chilometro 16, ha provocato il blocco del traffico e generato grande sgomento. Le autorità stanno intervenendo per soccorsi e accertamenti.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 24 maggio, lungo via Ardeatina, nel tratto compreso nel territorio di Pomezia, alle porte di Roma. Un’automobile con a bordo cinque persone è improvvisamente uscita fuori strada all’altezza del chilometro 16, schiantandosi violentemente contro un albero. L’impatto è stato devastante: la vettura è andata completamente distrutta. Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli altri quattro sono stati estratti dalle lamiere in condizioni gravissime e affidati alle cure del personale del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’auto si schianta contro l’albero, morti e feriti: tragedia in Italia, traffico paralizzato

