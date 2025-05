L' auto finisce contro un albero | un morto e quattro feriti

Nel pomeriggio di sabato 24 maggio lungo la via Ardeatina, un'auto ha sbattuto contro un albero, provocando un incidente grave. Un uomo è morto e altri quattro passeggeri sono rimasti gravemente feriti. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto per prestare assistenza. Lecause dell’incidente sono in fase di accertamento, ma l’impatto è stato estremamente violento, con conseguenze tragiche e feriti gravi.

Grave incidente stradale lungo la via Ardeatina. a sud di Roma. Un'auto è andata a sbattere contro un albero provocando la morte di un uomo, mentre gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti in modo grave. Che cosa è successo Questo pomeriggio, sabato 24 maggio, i soccorritori. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - L'auto finisce contro un albero: un morto e quattro feriti

Approfondisci con questi articoli

Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato sulla via Ardeatina, a sud di Roma, causando un decesso e quattro feriti gravi.

Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi

Grave incidente sulla via Ardeatina, a sud di Roma, nel pomeriggio di sabato 24 maggio. Un'auto, dopo aver tamponato un albero, si è ribaltata, provocando un morto e quattro feriti gravi.

Grave incidente a Gonzaga: moto finisce contro un’auto in svolta. Gravissimo un 40enne

Un grave incidente è avvenuto a Gonzaga, nella provincia di Mantova, intorno alle 12.45 di oggi. Una moto Yamaha Tracer ha colpito un'auto Opel Astra in fase di svolta, lasciando un 40enne in condizioni critiche.

Cosa riportano altre fonti

Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi

Scrive informazione.it: Infomobilità Via Ardeatina, chiusura in corso Falcognana - Santa Palomba Incidente nel pomeriggio all'altezza del chilometro 16 In via Ardeatina è in corso la chiusura della strada tra gli incroci per ...

Incidente via Ardeatina, auto finisce contro un albero e si ribalta: un morto e quattro feriti gravi (tre sono minori)

Riporta roma.corriere.it: Ancora una tragedia della strada alle porte di Roma: accertamenti della polizia municipale sulla velocità tenuta dalla vettura e sull'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto anche i vigil ...

L'auto finisce contro un albero: un morto e quattro feriti

Secondo today.it: Grave incidente stradale lungo la via Ardeatina. a sud di Roma. Un'auto è andata a sbattere contro un albero provocando la morte di un uomo, mentre gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti in ...