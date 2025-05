Lautaro Inter Gazzetta sicura | Lacrime per lo scudetto ma dopo il colloquio coi tifosi ha…

Dopo il dolore per la vittoria sfuggita all’ultima giornata, Lautaro Inter si è confrontato con i tifosi, mostrando rinnovata determinazione. La Gazzetta dello Sport analizza il ruolo del capitano nerazzurro nel finale di stagione, tra lacrime e speranze, offrendo dettagli e aneddoti esclusivi su come Lautaro affronta questa delusione e si prepara a tornare più forte.

Lautaro Inter, ecco spuntare l’aneddoto in edicola, il punto sul capitano nerazzurro dopo lo scudetto perso a Como, ecco cosa scrivono . La Gazzetta dello Sport ha parlato – questa mattina in edicola – di Lautaro Martinez. Per lui si tratta del secondo scudetto ‘perso’ all’ultima giornata con l’ Inter, ma adesso avrà occasione di rifarsi subito in Champions League: LAUTARO INTER – «Lautaro ha perso il secondo scudetto all’ultima giornata. Da Bologna-Inter a Inter-Lazio. Sul cammino della banda Inzaghi c’è sempre stata una partita maledetta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, Gazzetta sicura: «Lacrime per lo scudetto, ma dopo il colloquio coi tifosi ha…»

