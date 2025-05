Latitante dopo al condanna per maltrattamenti arrestato da un carabiniere fuori servizio | 36enne in carcere

Un 36enne latitante, condannato per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato da un carabiniere fuori servizio. Nel 2022, era stato sottoposto a divieto di avvicinamento e obbligo di presentazione, ma avrebbe violato le norme. La sua fuga si è conclusa grazie all'intervento di un militare, che ha garantito il suo ritorno in carcere.

Nel 2022 era stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione dell'autorità giudiziaria gli era stato imposto il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, misure che però l'uomo non avrebbe rispettato. A seguito delle violazioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Latitante dopo al condanna per maltrattamenti, arrestato da un carabiniere fuori servizio: 36enne in carcere

